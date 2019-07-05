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В Заиграевском районе Бурятии родилась четвёртая двойня

В Заиграевском районе Бурятии родилась четвёртая двойня
Общество, 
Детей назвали Инесса и Илана

3 июля Заиграевский районный отдел управления ЗАГС Бурятии торжественно зарегистрировал четвёртую в этом году двойню.

Инесса и Илана, так назвали своих дочерей родители, появились на свет 23 июня 2019 года в семье Алексея и Виктории.

- С этим радостным событием родителей поздравила Анастасия Коноплёва, старший инспектор отдела, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышкам и их родителям, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.
дети семьи
 
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