В Заиграевском районе Бурятии родилась четвёртая двойня

Детей назвали Инесса и Илана



3 июля Заиграевский районный отдел управления ЗАГС Бурятии торжественно зарегистрировал четвёртую в этом году двойню.



Инесса и Илана, так назвали своих дочерей родители, появились на свет 23 июня 2019 года в семье Алексея и Виктории.



- С этим радостным событием родителей поздравила Анастасия Коноплёва, старший инспектор отдела, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышкам и их родителям, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Бурятии.

