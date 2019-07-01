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Росгвардейцы с собаками из Бурятии стали одним из лучших в округе

Росгвардейцы с собаками из Бурятии стали одним из лучших в округе
Общество, 
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В течение нескольких дней 35 военнослужащих и сотрудников Росгвардии и 20 служебных собак показывали свое мастерство и навыки в обнаружении наркотиков, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также служебные собаки соревновались в задержании условного преступника.

По итогам соревнований специалисты-кинологи инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии Бурятии заняли второе место, уступив коллегам из Магаданской области. Третье место завоевали представители территориального управления по Приморскому краю.

Победителям и призёрам соревнований в торжественной обстановке были вручены заслуженные кубки, медали, дипломы и ценные подарки, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Росгвардия
 
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