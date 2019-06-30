Мобилизовано более 100 единиц техники
В связи с неустойчивой погодой и прогнозом большого количества осадков подрядные организации, работающие на подведомственных трассах ФКУ Упрдор «Южный Байкал», переведены в режим повышенной готовности.
29 июня на 458 км трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита дорожники уже устранили размыв откоса насыпи на подходах к путепроводу.
На федеральных трассах мобилизовано 104 единицы спецтехники (самосвалы, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры). Для устранения последствий паводка заготовлено 1055 кубометров инертных материалов и 77 кубометров пиломатериалов.
- Специалистами управления регулярно проводится мониторинг уровня рек и состояния подведомственной сети, производится осмотр искусственных сооружений. На участках в местах возможного подтопления обеспечено круглосуточное дежурство специалистов и техники, - сообщил Радик Фаразутдинов, начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Управление настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения.
В случае нештатной ситуации на дороге необходимо звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал»: +7 (3012) 22-07-24.
По информации Упрдор «Южный Байкал»
Федеральные дорожники Бурятии готовятся к возможному паводку
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