Бурятию настигнет непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается усиление ветра, дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по юго-западу во второй половине дня, 25-26 июня на остальной территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. В горах Восточного Саяна дождь с мокрым снегом. При грозах усиление ветра до 20, местами до 24 м/с.



24 июня местами чрезвычайная пожарная опасность.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей республики соблюдать меры пожарной безопасности.



В неустойчивую погоду не стоит посещать водоёмы, выходить туристические маршруты и горные походы.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните 101.

