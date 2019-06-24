Ожидается усиление ветра, дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по юго-западу во второй половине дня, 25-26 июня на остальной территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град. В горах Восточного Саяна дождь с мокрым снегом. При грозах усиление ветра до 20, местами до 24 м/с.
24 июня местами чрезвычайная пожарная опасность.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей республики соблюдать меры пожарной безопасности.
В неустойчивую погоду не стоит посещать водоёмы, выходить туристические маршруты и горные походы.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните 101.
Бурятию настигнет непогода
Общество, Фото:
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