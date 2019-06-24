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В Улан-Удэ подешевели овощи и гречка

В Улан-Удэ подешевели овощи и гречка
Общество,  Фото:pixabay.com
Наценился картофель, огурцы и яйца

По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал картофель на 1,11 руб. или 5,1 %, огурцы на 1,20 руб. или 0,9 %, яйцо куриное на 48 копеек или 0,7 %. Подешевели капуста, лук, морковь, помидоры в среднем на 6,64 руб. или 6,0 %, гречневая крупа на 54 копейки или 1,2 %.

В Чите наибольший рост цен наблюдался на чай чёрный байховый на 26,15 руб. или 3,3 %, рис шлифованный на 1,59 руб. или 2,8 %. Снизились цены на капусту, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 2,80 руб. или 3,2 %.

В Иркутске подорожали картофель на 3,27 руб. или 10,5 %, яйцо куриное на 3,06 руб. или 6,3 %, морковь на 1,29 руб. или 2,3 %, рис шлифованный на 96 копеек или 1,7 %. Понижение цен также отмечено на овощи (капуста, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 6,24 руб. или 6 %, соль на 31 копейку или 2,1 %, пшено 1,19 руб. или 1,8 %, сахар на 89 копеек или 1,8 %.
цены на продукты питания
 
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