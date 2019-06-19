В Улан-Удэ провели мастер-класс для студентов-кинологов: фоторепортаж

Росгвардейцы показали прохождение собаками полосы препятствий, розыск взрывчатых веществ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с акции
В преддверии 110-летия кинологической службы России на базе ОМОН Росгвардии республики прошла встреча кинологов со студентами Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кречет» рассказали будущим кинологам об особенностях своей профессии, организации несения службы кинологами и взрывотехниками по поиску и обнаружению подозрительных предметов, охране общественного порядка и обеспечению безопасности на мероприятиях. Для студентов провели экскурсию по базе.
Сотрудники вместе со своими четвероногими помощниками продемонстрировали выполнение общего курса дрессировки, розыск взрывчатых веществ. А также работу по прохождению полосы препятствий.
- Кинологом я работаю уже 13 лет, за это время у меня было 2 собаки. Я считаю, что профессия кинолог - это призвание. Этой профессией надо жить, чувствовать своего напарника, ежедневно нарабатывать опыт, и тогда будет результат, - отметил младший инспектор-кинолог Андрей.
Росгвардейцы рассказали о служебных подвигах и достижениях своих подопечных, ответили на все вопросы студентов.
Гости также продемонстрировали навыки своих собак по поиску наркотических средств, задержанию опасных преступников, спасению людей. И студенты поблагодарили сотрудников за мастер-класс.
- Подобные мероприятия необходимо проводить не только для обмена опытом, а также для того, чтобы ребята могли продемонстрировать свои навыки будущим работодателям и могли изучить специфику деятельности силовых структур, - отметила преподаватель Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова Татьяна Олах.
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