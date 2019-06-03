В Иркутской области начали брать пробы воды открытых водоёмов
Всего пробы будут взяты в 73 точках, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
На сегодняшний день по результатам лабораторных исследований вода не соответствует требованиям гигиеническим нормативам в следующих точках:
- Иркутск: р. Иркут, п. Горького»; Иркутское водохранилище - у ледокола «Ангара»; р. Ангара, залив остров Юность
- Иркутский район: Иркутское водохранилище, п. Ново-Грудинино»; пляж с.Смоленщина
- Зима: р. Мура (зона рекреации)
- Шелеховский район: река Иркут, с. Баклаши.
- Загрязнение воды вышеперечисленных водоёмов оценивается как опасное и создаёт угрозу развития инфекционных заболеваний у населения, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В Иркутской области назвали опасные для купания места
Общество, Фото:
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