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В Улан-Удэ сегодня жарко

В Улан-Удэ сегодня жарко
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по республике без осадков

Ветер восточный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура днём 23-28, местами 13-18 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём воздух прогреется до 24-26 градусов тепла.
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