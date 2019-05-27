По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по республике без осадков
Ветер восточный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура днём 23-28, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём воздух прогреется до 24-26 градусов тепла.
В Улан-Удэ сегодня жарко
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