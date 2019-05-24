Произошла коммунальная авария
Накануне, 23 мая, в Улан-Удэ на улице в подвале дома на улице Иванова 19 произошла утечка на трубопроводе.
Жители двух многоквартирных домов с этой улицы остались без горячей воды.
Работы по устранению неполадки будут продолжены сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.
Два дома в Улан-Удэ остались без горячей воды
Общество, Фото:
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