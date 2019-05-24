Два дома в Улан-Удэ остались без горячей воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 23 мая, в Улан-Удэ на улице в подвале дома на улице Иванова 19 произошла утечка на трубопроводе.



Жители двух многоквартирных домов с этой улицы остались без горячей воды.



Работы по устранению неполадки будут продолжены сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.