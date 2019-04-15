Для оказания такой помощи подготовлено и обучено 552 волонтёра
В Бурятии отключение аналогового телевидения запланировано на 3 июня 2019 года. Если ваш телевизор цифровой, то дополнительного оборудования не потребуется. Если же телевизор аналоговый, то необходимо приобрести цифровую приставку.
В подключении цифровой приставки пожилым людям и людям с ограниченными возможностями помогут волонтёры. На данный момент подготовлено и обучено для этих целей 120 волонтёров в Улан-Удэ и 432 человека по районам республики.
Чтобы обратиться за помощью к волонтёрам, необходимо позвонить по номеру бесплатной горячей линии 33-77-77.
- На сегодня, на телефон горячей линии уже поступило 18 заявок. Наши волонтёры выехали на дом и подключили приставки. У всех ребят есть бейджи с логотипом и печатью министерства спорта и молодёжной политики, а также форма – Волонтёры Победы, – сообщила врио директора ГБУ «Молодёжный центр Республики Бурятия» Эржена Никифирова.
Волонтёры в Бурятии помогают перейти на цифровое вещание
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