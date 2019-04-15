В Бурятии рядом с буддийской ступой разобьют сад

В 2008 году в память о духовном событии здесь силами верующих был возведён субурган «Намжил» и в дальнейшем освящён духовенством Сангхи.























Селенгинский район — единственный район, где возрождено пять крупнейших исторических дацанов.- Каждый из них является особой духовной гордостью верующих, их прихожан. Среди множества сакральных мест почитания в Селенгинском районе просторная и красивейшая местность Талын Харгана - единственная, которая наделена высшей тайной достижения нирваны. И потому она обладает всей силой духовного могущества, равной бессмертию, потенциалом спонтанного достижения реализации Ясного Света. Именно это место, его прекрасные бескрайние степи и горы избрал для своего ухода в нирвану наш первый Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев - 242 года назад, в 1777 году. Наделив на века земли Ацайского дацана «Тубдэн Даржалинг» славой духовного бессмертия, славой победы Учения Будды. И потому совершенно неслучайно XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев назвал Талын Харгану буддийским космодромом, - отметили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.В конце сентября 2014 года, накануне официального дня празднования 250-летия института Пандито Хамбо лам России, основанного в 1764 году благоволением Екатерины II, здесь же, в местности Талын Харгана, был освящён дворец богини Белая Тара, возведённый при поддержке правительства страны. Именно Хамбо лама Дамба Даржа Заяев заложил традицию почитания глав Российского государства как воплощения аспекта благой помощи Белой Тары, аспекта высокого покровительства буддизма России.- И совсем скоро на прилегающей территории дворца Белой Тары, рядом со ступой, появится прекрасный сад, первый в истории современного буддизма России сад у субургана — символа тела, речи и ума Будды, воплощения всех этапов достижения человеком состояния Просветления, площадью 190х175 м. Это будет величественное место поклонения I Пандито Хамбо ламе Дамба Даржа Заяеву, - добавили в Сангхе России.Ацайский дацан приглашает всех желающих принять участие в духовной акции — высадке саженцев более двадцати видов деревьев и кустарников, первый этап которой будет проведён с 1 по 25 мая и продолжен осенью. Благотворительная акция рассчитана на несколько лет. И дважды в год, весной и осенью, у всех жителей будет возможность своими руками сделать доброе дело — посадить деревце в святом месте во благо живущих, во благо родного края.Саженцы будут предоставлены питомником «Тохойский» Селенгинского района. Плодоносящие культуры, например, облепиха, послужат в будущем сырьём для создания ряда лекарственных сборов по рецептам восточной медицины.