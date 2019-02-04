Они поборются за медали и в личном, и в командном турнирах
Представители настольного тенниса Бурятии до 19 лет будут защищать честь Дальневосточного федерального округа на IX летней спартакиаде учащихся России 2019 года. Соревнования пройдут летом в городе Чебоксары. Спортсмены будут представлять регион как в командных, так и в личных зачётах, сообщили «Байкал-Daily» в федерации настольного тенниса Бурятии.
Команда будет состоять из трёх юношей и трёх девушек.
На сегодняшний день кандидаты в сборную Бурятии следующие:
Юниоры. Тренер Баир Данзанов
1. Раднаев Батор. КНТ «Пионер»
2.Тулонов Арсалан. КНТ «Пионер»
3. Цыденов Аюр. КНТ «Пионер»
4. Павлов Дмитрий. КНТ «Пионер»
5. Дашиев Тимур. КНТ «Пионер»
Юниорки. Тренер Иннокентий Алексеев
1. Аманкулова Дарина. КНТ «Пионер»
2. Доржиева Анита. КНТ «Пионер»
3. Сулаева Виктория. КНТ «Пионер»
4. Липатова Ксения. Новокижингинск.
5. Дашидондокова Арина. КНТ «Silver-Ball»
Теннисисты Бурятии отправятся на летнюю спартакиаду России
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