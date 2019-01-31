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Уроженец Бурятии претендует на звание самого красивого в мире

Уроженец Бурятии претендует на звание самого красивого в мире
Общество, 
Спасатель представит Россию на конкурсе «Mister International-2019» на Филиппинах

26-летний Игорь Буянтуев, уроженец Бурятии, проживающий сейчас в Томске, будет участвовать в конкурсе «Mister International-2019», который пройдёт на Филиппинах. Молодого человека отобрали представителем от России из 600 заявок.

Об Игоре известно, что он окончил Томский политехнический университет по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Парень отслужил в спецназе снайпером и в 2014 году пришёл в Томскую областную поисково-спасательную службу. 
  



- Я собираюсь участвовать в конкурсе «Mister International-2019». Это конкурс красоты, я там участвую представителем от России. Заявилась, значит, 31 страна. Вообще я состою в Академии международных конкурсов красоты, который находится в Красноярске. Когда я жил там, участвовал в их конкурсе «Мисс и Мистер Красноярский край», занял там «вице-мистера». И из 600 заявок «Mister International-2019» меня отобрали представителем от России, - рассказал он СМИ в Томске.

На своей странице молодой человек, подводя итоги 2018 года, пишет, что его любимое дело – спасение людей. 
   



- Это не работа, а хобби. Там я могу по делу применить себя по назначению и делать действительно полезные вещи. И Томская областная поисково-спасательная служба - это уже родное, моё, несмотря ни на что, - довольно эмоционально и трогательно пишет Игорь Буянтуев. 



Видео: "Томское время" 

Молодой человек уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. До этого он становился вице-мистером Красноярского края. На конкурсе уроженец Бурятии собирается рассказать всему миру о настоящих сибирских мужчинах.




Финал международного конкурса состоится 24 февраля. За звание самого красивого мужчины здесь будут бороться представители 31 страны. Участники пройдут несколько этапов состязания – вечернее дефиле, творческий номер, выход в национальном костюме и др. Также их ждут различные мероприятия, фотосессии.  

конкурс красоты мужчины
 
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