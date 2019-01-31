Уроженец Бурятии претендует на звание самого красивого в мире

Видео: "Томское время"



Молодой человек уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. До этого он становился вице-мистером Красноярского края. На конкурсе уроженец Бурятии собирается рассказать всему миру о настоящих сибирских мужчинах.









Финал международного конкурса состоится 24 февраля. За звание самого красивого мужчины здесь будут бороться представители 31 страны. Участники пройдут несколько этапов состязания – вечернее дефиле, творческий номер, выход в национальном костюме и др. Также их ждут различные мероприятия, фотосессии.