Уроженец Бурятии претендует на звание самого красивого в мире

26-летний Игорь Буянтуев, уроженец Бурятии, проживающий сейчас в Томске, будет участвовать в конкурсе «Mister International-2019», который пройдёт на Филиппинах. Молодого человека отобрали представителем от России из 600 заявок.
Об Игоре известно, что он окончил Томский политехнический университет по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Парень отслужил в спецназе снайпером и в 2014 году пришёл в Томскую областную поисково-спасательную службу.
- Я собираюсь участвовать в конкурсе «Mister International-2019». Это конкурс красоты, я там участвую представителем от России. Заявилась, значит, 31 страна. Вообще я состою в Академии международных конкурсов красоты, который находится в Красноярске. Когда я жил там, участвовал в их конкурсе «Мисс и Мистер Красноярский край», занял там «вице-мистера». И из 600 заявок «Mister International-2019» меня отобрали представителем от России, - рассказал он СМИ в Томске.
На своей странице молодой человек, подводя итоги 2018 года, пишет, что его любимое дело – спасение людей.
- Это не работа, а хобби. Там я могу по делу применить себя по назначению и делать действительно полезные вещи. И Томская областная поисково-спасательная служба - это уже родное, моё, несмотря ни на что, - довольно эмоционально и трогательно пишет Игорь Буянтуев.
Видео: "Томское время"
Молодой человек уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. До этого он становился вице-мистером Красноярского края. На конкурсе уроженец Бурятии собирается рассказать всему миру о настоящих сибирских мужчинах.
Финал международного конкурса состоится 24 февраля. За звание самого красивого мужчины здесь будут бороться представители 31 страны. Участники пройдут несколько этапов состязания – вечернее дефиле, творческий номер, выход в национальном костюме и др. Также их ждут различные мероприятия, фотосессии.