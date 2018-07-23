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Прошёл турнир Агинского Бурятского округа по волейболу

Прошёл турнир Агинского Бурятского округа по волейболу
Общество, 
В состязаниях приняли участие 8 команд 

21 июля в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района прошёл открытый турнир Агинского Бурятского округа по волейболу среди мужских команд на призы памяти Героя России Андрея Днепровского. Всего в соревнованиях приняли участие 6 молодёжных команд и 2 команды ветеранов из посёлков Агинское, Могойтуй, сёл Ортуй, Цаган-Челутай Могойтуйского района и Номоконово Шилкинского района.

В торжественном открытии турнира гостей и участников поприветствовал исполняющий обязанности руководителя администрации округа Буянто Батомункуев.

- У Андрея Днепровского здесь, в Цаган-Челутае, были заложены те качества, которые он проявил во время службы, во время локальной войны. Поэтому такие турниры, которые проводим на территории Агинского Бурятского округа, в частности, сегодня здесь, формируют у нашего молодого поколения патриотические, духовно-нравственные качества. В Агинском Бурятском округе чтут память об Андрее, гордятся им. Пусть этот день запомнится каждому из вас, пронесите через годы ту дружбу, которую даёт этот командный вид спорта - волейбол, - отметил Буянто Батомункуев.

Участники и гости спортивного мероприятия почтили память Андрея Днепровского минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, итоги турнира следующие:

Среди молодёжи:

- 1 место - команда посёлка Агинское;
- 2 место - команда СП «Ортуй»;
- 3 место - команда СП «Цаган-Челутай-2»;

Среди ветеранов:

- 1 место - команда ветеранов СП «Цаган-Челутай»;
- 2 место - команда одноклассников Днепровского 15 выпуска Цаган-Челутайской средней школы.

Справка:
 
Выпускник Цаган-Челутайской средней школы Андрей Днепровский прошёл срочную службу на Дальнем Востоке в войсках правительственной связи. Затем поступил и закончил школу прапорщиков Тихоокеанского флота. В 1995 году в звании командира отделения флотских разведчиков специального назначения 165-го десантно-штурмового полка Тихоокеанского флота был направлен в Чечню.

При выполнении боевой задачи по захвату высоты в районе села Гойтен-Юрт в составе разведгруппы Андрей лично уничтожил боевиков, обеспечил беспрепятственный подход к высоте. При уничтожении очередной засады боевиков геройски погиб от пули дудаевского снайпера. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, прапорщику Днепровскому Андрею Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» вручена матери Героя России командующим Краснознаменным Тихоокеанским флотом адмиралом Владимиром Куроедовым на вечное хранение.

С малых лет Андрей любил волейбол, поэтому в 1998 году в его родном селе был учреждён турнир. В этом году он прошёл в 16 раз. В дальнейшем принято решение проводить его 1 раз в два года.  
волейбол
 
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