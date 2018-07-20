Приобщаться к чтению дети смогут в свободное от учёбы время
В Бичурском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, создана библиотека с учебной и художественной литературой. По словам работников центра, сюда, в свободное от учёбы время, будут приходить ребята и читать.
Кроме того, подготовлены к работе четыре компьютера для еженедельных уроков «опытный пользователь ПК». Педагогами особое внимание уделяется работе по созданию документов в формате Word, Exel, PowerPoint, текстовым редактором, графическому оформлению, архивация файлов. Полученные знания пригодятся ребятам во взрослой жизни, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
В Бурятии для детей-сирот создали библиотеку
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