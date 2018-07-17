Бурятия выпала из рейтинга регионов с плохой водой

Данные опубликовал Роспотребнадзор



Бурятия выпала из списка регионов, где питьевая вода не соответствует требованиям безопасности, где числилась ещё два года назад. Это следует из данных Роспотребнадзора по итогам прошлого года, сообщают Известия.



Антилидером стала Вологодская область, там только 45% населения обеспечено питьевой водой, соответствующей нормам безопасности. Далее в перечне — Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесия. В целом по стране качественной водой обеспечено 91,5% населения, количество источников, не соответствующих санитарным требованиям, сокращается. По словам экспертов, хорошая питьевая вода — залог здоровья и высокой продолжительности жизни.



Как сообщал «Байкал-Daily», финалистка 6-ой «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ, шаманка Кажетта, отметила качество воды в Бурятии. После трёхнедельного пребывания в республике у ясновидящей спали отёки и хорошо начали работать почки.

