«Воды больше метра, всё смыло»: Дом улан-удэнки топит после каждого дождя













Затопило и огород, который теперь покрыт грязью и глиной. Толстый слой грязи и во дворе дома.



Начались беды хозяйки дома на Ботанической около 5 лет назад. Тогда вдоль улицы Верхняя Берёзовка проложили ливнёвку, которая должна выводить стоки в канализацию. Но благо цивилизации обернулось проблемами.



- Всё с Верхней Берёзовки теперь к нам бежит. Раньше, хоть только когда ливень шёл, топило, а теперь - в любой дождь. Вода нашла выход около нас и всё бежит к нам в ограду. Видимо, там всё забито, и никто не чистит. И мы не можем найти концов, кто ею занимается. За этот месяц, за июнь, нас топило уже три раза. Но как вчера – в первый раз, никогда такого не было, - рассказывает хозяйка дома.

















По словам нашей собеседницы, она не раз обращалась по телефону в комитет по благоустройству, но её переадресовывали на другие организации, ссылаясь на то, что ливнёвки не находятся в их распоряжении.



- В других организациях я получала точно такие же ответы. Вчера после многочисленных звонков, криков и слёз - приехала откачка. Полтора часа пооткачивали, сказали, что рабочий день окончен и уехали. Около половины не удалось отказать. Рабочие у меня ещё спросили, есть ли другое место жительства, так как до дома мне оставалось только плыть. Начальник комитета по благоустройству не приезжал, хотя диспетчером была дана другая информация, что ждите – приедет, - рассказала Елена. По словам нашей собеседницы, она не раз обращалась по телефону в комитет по благоустройству, но её переадресовывали на другие организации, ссылаясь на то, что ливнёвки не находятся в их распоряжении.- В других организациях я получала точно такие же ответы. Вчера после многочисленных звонков, криков и слёз - приехала откачка. Полтора часа пооткачивали, сказали, что рабочий день окончен и уехали. Около половины не удалось отказать. Рабочие у меня ещё спросили, есть ли другое место жительства, так как до дома мне оставалось только плыть. Начальник комитета по благоустройству не приезжал, хотя диспетчером была дана другая информация, что ждите – приедет, - рассказала Елена.

















Домой женщине пришлось добираться чуть ли не вплавь, по холодной, грязной и глиняной воде.



Также бригада комбината по благоустройству обсыпала дыры в ливнёвке песком. Но стало только хуже - в результате подтопило гараж у соседей.



Сегодня хозяйка дома с сыном и дочерью, отпросившись с работы, сами откачивали, убирали нанесённую грязь и глину, но, по её словам, работы по уборке осталось ещё на месяц. Также своими силами люди вычистили яму для стока воды. Потом съездили в Комитет городского хозяйства, написали заявление.



- Скоро у нас все сгниёт! От бессилия выть охота. Кто нам убытки восстанавливать будет? – возмущается улан-удэнка.



В администрации Улан-Удэ обещали дать ответ по поводу этой ситуации завтра.

Домой женщине пришлось добираться чуть ли не вплавь, по холодной, грязной и глиняной воде.Также бригада комбината по благоустройству обсыпала дыры в ливнёвке песком. Но стало только хуже - в результате подтопило гараж у соседей.Сегодня хозяйка дома с сыном и дочерью, отпросившись с работы, сами откачивали, убирали нанесённую грязь и глину, но, по её словам, работы по уборке осталось ещё на месяц. Также своими силами люди вычистили яму для стока воды. Потом съездили в Комитет городского хозяйства, написали заявление.- Скоро у нас все сгниёт! От бессилия выть охота. Кто нам убытки восстанавливать будет? – возмущается улан-удэнка.В администрации Улан-Удэ обещали дать ответ по поводу этой ситуации завтра.

















Жительница частного дома на улице Ботаническая в Улан-Удэ переживает сильный потоп после каждого дождя. После вчерашнего ливня дом женщины вновь затопило.- Подполье затопило, гараж полностью, яма в бане была полная, дом – по высокое крыльцо. Больше метра воды было. Поленницу, баки, всё, что в ограде было – смыло. Я не могла с работы попасть домой. Сейчас воды по уровню выше колена, - рассказала «Байкал-Daily» Елена Клепикова.