В районе Бурятии установили инсталляцию для водителей

Она обращает внимание на движение велосипедистов
В Заиграевском районе профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» завершилось установкой инсталляции, призывающей водителей к концентрации внимания на участке дороги «Улан-Удэ - Заиграево –Кижинга», где нередки случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
Ярко-оранжевый столб высотой в несколько метров с прикреплённым наверху велосипедом призван обратить внимание водителей на возможность появления на обочине и проезжей части велосипедистов и пеших участников дорожного движения. Причём инсталляция «работает» и в тёмное время суток: на велосипед нанесён световозвращающий спрей.
- Это ещё и своего рода образец велотюнинга для подростков, который поможет сделать их более заметными на дороге в вечернее время, - отмечают пресс-службе МВД по Бурятии. - На переднем крыле велосипеда расположилась сова, пристёгнутая ремнём безопасности: символ мудрости призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения.
На месте установки инсталляции побывали школьники, отдыхающие на летней площадке при Талецкой школе. Подростки вооружились плакатами по соблюдению ПДД, собственноручно изготовленными дорожными знаками и макетами дорожных развязок в селе Нижние Тальцы, чем привлекли внимание водителей.
Проезжающим мимо автолюбителям ребята желали хорошего дня и безопасных дорог.
В рамках профилактической акции «Внимание, дети!» госавтоинспекторы Заиграевского района провели велоэстафеты, флэшмобы, конкурсы фигурного вождения автомобиля и другие мероприятия. Профилактической работой были охвачены летние пришкольные площадки.
Она обращает внимание на движение велосипедистов
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