В районе Бурятии установили инсталляцию для водителей









На месте установки инсталляции побывали школьники, отдыхающие на летней площадке при Талецкой школе. Подростки вооружились плакатами по соблюдению ПДД, собственноручно изготовленными дорожными знаками и макетами дорожных развязок в селе Нижние Тальцы, чем привлекли внимание водителей.



Проезжающим мимо автолюбителям ребята желали хорошего дня и безопасных дорог.



В рамках профилактической акции «Внимание, дети!» госавтоинспекторы Заиграевского района провели велоэстафеты, флэшмобы, конкурсы фигурного вождения автомобиля и другие мероприятия. Профилактической работой были охвачены летние пришкольные площадки.

На месте установки инсталляции побывали школьники, отдыхающие на летней площадке при Талецкой школе. Подростки вооружились плакатами по соблюдению ПДД, собственноручно изготовленными дорожными знаками и макетами дорожных развязок в селе Нижние Тальцы, чем привлекли внимание водителей.Проезжающим мимо автолюбителям ребята желали хорошего дня и безопасных дорог.В рамках профилактической акции «Внимание, дети!» госавтоинспекторы Заиграевского района провели велоэстафеты, флэшмобы, конкурсы фигурного вождения автомобиля и другие мероприятия. Профилактической работой были охвачены летние пришкольные площадки.

В Заиграевском районе профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» завершилось установкой инсталляции, призывающей водителей к концентрации внимания на участке дороги «Улан-Удэ - Заиграево –Кижинга», где нередки случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.Ярко-оранжевый столб высотой в несколько метров с прикреплённым наверху велосипедом призван обратить внимание водителей на возможность появления на обочине и проезжей части велосипедистов и пеших участников дорожного движения. Причём инсталляция «работает» и в тёмное время суток: на велосипед нанесён световозвращающий спрей.- Это ещё и своего рода образец велотюнинга для подростков, который поможет сделать их более заметными на дороге в вечернее время, - отмечают пресс-службе МВД по Бурятии. - На переднем крыле велосипеда расположилась сова, пристёгнутая ремнём безопасности: символ мудрости призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения.