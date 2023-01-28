В Улан-Удэ вырос спрос на услуги бухгалтеров, юристов и консультантов

Спрос растёт в целом по стране



В Улан-Удэ спрос на услуги бухгалтеров, юристов и консультантов за год вырос в целом на 32%. Об этом сообщается в исследовании Авито.



Бухгалтеры



По итогам 2022 года спрос на услуги бухгалтеров по всей стране вырос на 27% по сравнению с 2021 годом. А в Улан-Удэ рост спроса составил +8%. Среди популярных запросов — бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юридических лиц, составление отчетной документации и ведение бюджетов организации, регистрация ИП и ООО, помощь в заполнении деклараций.



Юристы



Юристов по всей стране в 2022 году искали на 44% чаще, чем в предыдущем году. А в Улан-Удэ — на 34%. При этом количество предложений от специалистов по городу стало больше на 68% за тот же период. К специалистам обращались за юридическим сопровождением бизнеса, для помощи в составлении договоров, претензий, исков и заявлений, а также для консультаций по различным правовым вопросам как для юридических лиц, так и для физических лиц.



Консультанты



Также заметно вырос спрос на услуги консультантов по различным финансовым и юридическим вопросам. По итогам 2022 года спрос по стране увеличился более, чем в 2 раза (+106%) по сравнению с показателями прошлого года. В Улан-Удэ рост спроса составил +38%.

