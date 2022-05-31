В Бурятии бизнесмен вывалил гору мусора у ручья





В Баргузинском районе Бурятии обнаружили несанкционированную свалку твёрдых коммунальных отходов. Мусор выбросили возле автодороги Улан-Удэ – Курумкан –Новый Уоян, у ручья Масеркеевский.Сотрудники Бурприроднадзора обследовал захламлённую территорию и сам мусор. Вскоре удалось установить виновника – им оказался предприниматель.- Государственный инспектор обнаружил виновника, который привёз на природу свой мусор. Нарушитель - юридическое лицо. В соответствии с постановлением правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», виновному лицу даны разъяснения о недопустимости нарушений требований природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.Бизнесмена понудили убрать свой мусор.На сегодня территория приведена в надлежащее состояние.О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать в Бурприроднадзор (с видео, фото) по телефону 44-44-97.