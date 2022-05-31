В Бурятии бизнесмен вывалил гору мусора у ручья

Мусор обнаружили на территории, прилегающей к ручью и автомобильной дороге
В Баргузинском районе Бурятии обнаружили несанкционированную свалку твёрдых коммунальных отходов. Мусор выбросили возле автодороги Улан-Удэ – Курумкан –Новый Уоян, у ручья Масеркеевский.
Сотрудники Бурприроднадзора обследовал захламлённую территорию и сам мусор. Вскоре удалось установить виновника – им оказался предприниматель.
- Государственный инспектор обнаружил виновника, который привёз на природу свой мусор. Нарушитель - юридическое лицо. В соответствии с постановлением правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», виновному лицу даны разъяснения о недопустимости нарушений требований природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Бизнесмена понудили убрать свой мусор.
На сегодня территория приведена в надлежащее состояние.
О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать в Бурприроднадзор (с видео, фото) по телефону 44-44-97.
Празднование прошло в рамках российско-монгольского форума
Робот распознаёт лица и речь и может самостоятельно передвигаться
В офлайн и онлайн-форматах на международном форуме в Улан-Удэ присутствуют более тысячи участников
Этим абонентам будет автоматически подключена новая опция
Его работу можно отслеживать в онлайн-режиме
Госстройжилнадзор обязал управляющую организацию прекратить начисления платы в самовольно установленном размере, а также произвести перерасчёт
Лук прибыл из Казахстана
Пользователям земель грозит административная ответственность
Бурятское УФАС проверяет рекламу «Искушения вкуса»
Жителей столицы Бурятии в работе всё чаще вдохновляет исключительно зарплата
Турагентство добровольно отказывалось возвращать деньги
Авиакомпания будет осуществлять рейсы в Красноярск
Нужна предварительная запись
Рейс на Ольхон стал популярным среди жителей Бурятии
Хитрые продавцы чудо-накидки ввели покупательницу в заблуждение