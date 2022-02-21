Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов
С 20 по 26 февраля бурятские компании участвуют в бизнес-миссии в Улан – Баторе. В бизнес-поездке представлены три компании из Бурятии, среди которых предприятия, занятые в сфере производства трубной теплоизоляции и продажи теплоизоляции из базальта, электротехнической и вентиляционной продукции.
Сообщается, что прорабатываемая база поиска для бурятских компаний составляет более 150 потенциальных покупателей. В рамках бизнес-миссии будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов.
Бурятские предприниматели провели первую встречу со строительной компанией Монголии LLC Bats-Urgoo, она специализируется на жилищном и промышленном строительстве в соседней стране. Компания работает в сфере строительства более 20 лет. Компании из Бурятии, в свою очередь, рассказали и презентовали свою продукцию.
Монгольская строительная компания в настоящее время возводит спортивные комплекс, коттеджный посёлок и многоквартирные дома.
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сбер расширил возможности подачи заявки на оформление ипотеки
Сегодня улетели в страну улыбок 143 пассажира
Качество и безопасность молочной продукции проверили в Бурятии
Туристический «Байкальский экспресс» отвезёт на Кругобайкальскую железную дорогу
Бизнес, 19.02.2022
Заявки принимаются до 1 марта
Изменены условия по некоторым депозитам банка
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы
Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство
По результатам рейтинга HeadHunter Сбер занял первое место среди крупнейших компаний и набрал максимальный совокупный балл — 126,4
В столице Бурятии за несоблюдение антиковидных мер составили 28 протоколов
С жалобой в антимонопольный орган обратился гражданин
До 1 марта 2022 г. продлён срок приёма заявок от школьников и студентов России на участие в образовательных проектах Сбера: SberZ и SberStudent-2022
Праздник народного искусства состоится со 2 по 6 марта в Москве
Горожане вступились за новое такси
Cyber Polygon 2022 пройдёт 8 июля и будет посвящён цифровой устойчивости в эпоху облаков