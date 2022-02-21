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В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии

В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов

С 20 по 26 февраля бурятские компании участвуют в бизнес-миссии в Улан – Баторе. В бизнес-поездке представлены три компании из Бурятии, среди которых предприятия, занятые в сфере производства трубной теплоизоляции и продажи теплоизоляции из базальта, электротехнической и вентиляционной продукции.

Сообщается, что прорабатываемая база поиска для бурятских компаний составляет более 150 потенциальных покупателей. В рамках бизнес-миссии будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов.

Бурятские предприниматели провели первую встречу со строительной компанией Монголии LLC Bats-Urgoo, она специализируется на жилищном и промышленном строительстве в соседней стране. Компания работает в сфере строительства более 20 лет. Компании из Бурятии, в свою очередь, рассказали и презентовали свою продукцию.

Монгольская строительная компания в настоящее время возводит спортивные комплекс, коттеджный посёлок и многоквартирные дома.  
Монголия

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