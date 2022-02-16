В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора

Назначено штрафов на сумму более миллиона



В 2021 году управление Роспотребнадзора по Бурятии провело 100 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей. В сравнении с 2020 годом их количество увеличилось почти в два раза.



- По фактам выявленных нарушений закона в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов, а также нормативных актов, регламентирующих обязательную маркировку отдельных видов продукции, возбуждено 160 административных дел. Назначены административные штрафы на сумму более 1 млн. рублей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей внесено 106 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.



