Назначено штрафов на сумму более миллиона
В 2021 году управление Роспотребнадзора по Бурятии провело 100 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей. В сравнении с 2020 годом их количество увеличилось почти в два раза.
- По фактам выявленных нарушений закона в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов, а также нормативных актов, регламентирующих обязательную маркировку отдельных видов продукции, возбуждено 160 административных дел. Назначены административные штрафы на сумму более 1 млн. рублей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей внесено 106 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
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