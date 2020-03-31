Продукты питания и товары первой необходимости для местных жителей завезли на остров в достаточном объёме
Власти Ольхонского района Иркутской области с 31 марта по 10 апреля закрыли въезд на остров Ольхон - единственный населенный остров на озере Байкал - для всех, кто там не прописан, чтобы не допустить занесения коронавирусной инфекции. Риск распространения вируса на острове очень высок, так как это популярное туристическое направление, сообщает ТАСС со ссылкой на главу посёлка Хужир Веру Маланову.
- Непрописанных на острове на Ольхон не запускаем. У Ольхона ранней весной нет стабильного сообщения с материком, курсирует только судно на воздушной подушке, и сейчас оно не будет ходить свободно, только по заявкам для местных жителей и только в случае крайней необходимости. Капитан судна обязательно проверяет паспорта пассажиров. Мы как остров в наибольшей группе риска, потому что к нам едут туристы со всего мира. Поэтому пока у нас ограниченные перевозки, - сказала Вера Маланова.
Она отметила, что на острове нет условий для оказания медицинской помощи в случае, если будет выявлен зараженный коронавирусом. Кроме того, автомобильный транспорт из-за таяния льда сейчас не курсирует между островом и большой землей.
Глава посёлка сообщила, что в таком режиме остров будет находиться до 10 апреля, решение о его продлении власти будут принимать, исходя из развития ситуации. Продукты питания и товары первой необходимости завезены в достаточном количестве, медикаментов в местной аптеке хватает. По её словам, жители острова «спокойно могут прожить в изоляции месяц» и поддерживают решение о закрытии острова для посторонних, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В Иркутской области сегодня подтверждён третий случай заражения.
Ольхон из-за коронавируса закрыли для туристов
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