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В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сперва мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония»

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Такое заключение сделали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришёл поздно вечером 30 марта.

Мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония». Сейчас он находится в областной инфекционной больнице.

Продолжаются профилактические мероприятия в отношении контактных лиц, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», первой заболевшей стала 62-летняя женщина. Она летела из Объединённых Арабских Эмиратов транзитом через Новосибирск.

29 марта подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекцией – пришёл положительный результат исследования на COVID-19 у мужчины, прилетевшего из Испании. Анализ был проведён на десятые сутки самоизоляции. 

В Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
коронавирус оставайтесь_дома
 
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