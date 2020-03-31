Сперва мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония»
В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Такое заключение сделали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Результат пришёл поздно вечером 30 марта.
Мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония». Сейчас он находится в областной инфекционной больнице.
Продолжаются профилактические мероприятия в отношении контактных лиц, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», первой заболевшей стала 62-летняя женщина. Она летела из Объединённых Арабских Эмиратов транзитом через Новосибирск.
29 марта подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекцией – пришёл положительный результат исследования на COVID-19 у мужчины, прилетевшего из Испании. Анализ был проведён на десятые сутки самоизоляции.
В Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса
Происшествия, Фото:
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