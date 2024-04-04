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В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика

В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Второго пострадавшего санавиацией доставили в Иркутск

Суд заключил под стражу 29-летнего водителя, сбившего в Тулуне двух детей, в результате чего один ребёнок погиб, а второго госпитализировали. Его арестовали до 2 июня 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла днём 2 апреля на улице Центральная. Водитель Toyota Caldina сбил двух мальчиков-братьев 7 и 11 лет, переходивших дорогу по «зебре». Младший ребёнок погиб, второго госпитализировали. Мужчину в тот же день задержали сотрудники полиции. Освидетельствование подтвердило, что водитель был трезв.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

3 апреля старшего ребёнка бортом санитарной авиации перевезли в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутске. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

- Учитывая повреждения, которые получил мальчик, ему предстоят операции по травматологическому профилю. Команда медицинских работников уже готова встречать пациента. Подключаем всех необходимых специалистов, будет работать мультидисциплинарная бригада. Уверен, доктора сделают все возможное, чтобы помочь ребёнку. А родителям братьев – сил и мужества пережить эту беду, - написал губернатор.

В день аварии глава региона выразил соболезнования семье погибшего.
ДТП смерть водители

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