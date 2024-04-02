В Иркутской области автомобилист сбил двух детей на «зебре», один погиб

В Тулуне водитель Toyota Caldina сбил двух мальчиков-братьев 7 и 11 лет, переходивших дорогу по «зебре». Младший ребёнок погиб, второй госпитализирован.
ДТП произошло около 12 часов дня 2 апреля около 12 часов дня на улице Центральная.
- 29-летний водитель легкового автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребёнок 11 лет госпитализирован с травмами в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. На место выезжала Тулунский межрайонный прокурор Татьяна Бузикова. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере защиты прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
За состоянием старшего ребёнка наблюдают медицинские работники.