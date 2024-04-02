В Иркутской области автомобилист сбил двух детей на «зебре», один погиб





В Тулуне водитель Toyota Caldina сбил двух мальчиков-братьев 7 и 11 лет, переходивших дорогу по «зебре». Младший ребёнок погиб, второй госпитализирован.ДТП произошло около 12 часов дня 2 апреля около 12 часов дня на улице Центральная.- 29-летний водитель легкового автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребёнок 11 лет госпитализирован с травмами в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. На место выезжала Тулунский межрайонный прокурор Татьяна Бузикова. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере защиты прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.За состоянием старшего ребёнка наблюдают медицинские работники.