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Житель Бурятии угнал автомобиль и дважды попал в ДТП

Житель Бурятии угнал автомобиль и дважды попал в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На чужой машине он хотел покататься

Жителю Кяхтинского района Бурятии назначили судебный штраф за угон.

Преступление произошло в июле 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина увидел на улице автомобиль знакомого, он решил его угнать, чтобы прокатиться.

Однако поездка была недолгой, сразу же после того, как сел за руль, попал в ДТП с другой автомашиной, находящейся на проезжей части. Но угонщика это не остановило, он продолжил движение на автомобиле, проехав ещё около 2 км, после чего, не справившись с управлением, совершил ещё одно дорожно-транспортное происшествие, съехав в кювет.

- В зале суда подсудимый вину в совершенном преступлении, предусмотренном ч.1 ст.166 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, полностью возместил потерпевшему причинённый преступлением ущерб. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.
ДТП угон суд приговор ПДД

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