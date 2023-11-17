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В Бурятии собака покусала мальчика за лицо

В Бурятии собака покусала мальчика за лицо
Происшествия,  Фото:Весь Гусиноозерск
Пока неизвестно, есть ли у собаки хозяин

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии собака покусала ребёнка за лицо. Фотографию мальчика с нанесёнными травмами опубликовали в паблике «Весь Гусиноозерск».

Нападение произошло накануне, 16 ноября, в микрорайоне, который местные жители неофициально называют «Луч». Там в основном расположены частные дома. 

«В районе Луча собака покусала мальчика. Вот где наша администрация? Где хозяин этой собаки? Или, может, она дикая? Теперь мальчику надо будет от бешенства уколы принимать. Почему дети должны страдать?» - говорится в сообщении.

Информация уточняется. Официально местная администрация пока не комментировала ситуацию.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в посёлке Исток в Улан-Удэ хозяйская собака, отпущенная на самовыгул, покусала двух женщин.


собаки

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