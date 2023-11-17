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В Улан-Удэ собака на самовыгуле покусала двух женщин

В Улан-Удэ собака на самовыгуле покусала двух женщин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хозяина собаки ждёт штраф

В посёлке Исток в Улан-Удэ хозяйская собака, отпущенная на самовыгул, покусала двух женщин.

Произошло это 16 ноября. В службу 112 поступило сообщение о том, что большая светлая собака искусала руку женщине. Затем эта собака напала ещё на одну женщину, рассказали в комитете городского хозяйства.

Сотрудники управления административного контроля выехали на место происшествия. Они установили адрес дома, откуда выбежала собака.

– Получены объяснения от потерпевшей и свидетеля. Установлен собственник дома. Сейчас в отношении хозяина собаки ведётся сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за самовыгул животного и допущение нападения на людей. Уважаемые горожане! Просим вас соблюдать правила содержания домашних животных, – призвала жителей начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
собаки

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