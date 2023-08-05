На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину



На байкальском острове Ольхон во время автоэкскурсии туристка повредила спину, сообщили Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.



В четверг, 3 августа, во время движения по направлению к мысу Хобой автомобиль УАЗ с туристами наехал на корягу, в результате чего 39-летняя жительница города Санкт-Петербург получила травму спины.













Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО при помощи вакуумных шин иммобилизовали туристку и транспортировали её до паромной переправы. На материковой части женщину передали бригаде врачей скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.