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На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину

На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
Происшествия,  Фото:БПСО
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе

На байкальском острове Ольхон во время автоэкскурсии туристка повредила спину, сообщили Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.

В четверг, 3 августа, во время движения по направлению к мысу Хобой автомобиль УАЗ с туристами наехал на корягу, в результате чего 39-летняя жительница города Санкт-Петербург получила травму спины.


Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО при помощи вакуумных шин иммобилизовали туристку и транспортировали её до паромной переправы. На материковой части женщину передали бригаде врачей скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии. 


туризм Ольхон Иркутская область Байкал Санкт-Петербург

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