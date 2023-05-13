13 мая

12 мая

Популярное

В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки

В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
Происшествия,  Фото:svodka138
Следователи СК начали доследственную проверку

Во время мониторинга средств массовой информации и социальных медиа следователями выявлена публикация о том, что 6-летнего мальчика в микрорайоне Юбилейный покусали безнадзорные собаки, причинив ребёнку телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по Кировскому району Иркутск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».

- Следователи СК в рамках проверки проведут комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Следкома.

Следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных на территории города.
Иркутск собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
Происшествия, 13.05.2023
Следователи СК начали доследственную проверку 
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
Происшествия, 12.05.2023
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 12.05.2023
Аферисты заверили женщину, что на её имя пытаются взять кредит
Застряли в 90-х: Банда вымогателей предстанет перед судом в Бурятии
Застряли в 90-х: Банда вымогателей предстанет перед судом в Бурятии
Происшествия, 12.05.2023
В деле фигурирует вымогательство СТО, стрельба из Калашникова и жестокое избиение в лесу
В Бурятии 9-летний воспитанник соцучреждения отравился лекарствами
В Бурятии 9-летний воспитанник соцучреждения отравился лекарствами
Происшествия, 12.05.2023
Ребёнок нашёл их в «заброшке» по дороге из школы
В Иркутской области задержали серийного угонщика
В Иркутской области задержали серийного угонщика
Происшествия, 12.05.2023
На угнанной машине мужчина попал в ДТП  
Забайкалец потерял почти три миллиона, поверив мошенникам
Забайкалец потерял почти три миллиона, поверив мошенникам
Происшествия, 12.05.2023
Мужчине внушили, что его онлайн-банк был взломан
Улан-удэнка обокрала маму своего сожителя на 90 тысяч
Улан-удэнка обокрала маму своего сожителя на 90 тысяч
Происшествия, 12.05.2023
Она похитила деньги с кредитной карты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^