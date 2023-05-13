Следователи СК начали доследственную проверку
Во время мониторинга средств массовой информации и социальных медиа следователями выявлена публикация о том, что 6-летнего мальчика в микрорайоне Юбилейный покусали безнадзорные собаки, причинив ребёнку телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по Кировскому району Иркутск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».
- Следователи СК в рамках проверки проведут комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Следкома.
Следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных на территории города.
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
Происшествия, Фото:
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