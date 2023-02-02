В Чите возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки в больнице

Малышка поступила в больницу с признаками инфекционного заболевания



Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в больнице в Чите. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



- По версии следствия, 9 января годовалая девочка с признаками инфекционного заболевания была госпитализирована в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», где скончалась. Ранее девочка наблюдалась у врачей в лечебном учреждении по месту жительства в посёлке Горный Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.



Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Назначены судебные экспертизы, результаты которых будут иметь принципиальное значение для правовой оценки действий медицинских работников. Допрашиваются свидетели, медицинский персонал лечебных учреждений. Документы изъяты для изучения.

