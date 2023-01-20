Улан-удэнец, одевшись во всё чёрное, грабил магазины





Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в 100-х кварталах Улан-Удэ задержали грабителя. Он вынес из двух магазинов продукты, сигареты и алкоголь; общий ущерб составил около 4,5 тысяч рублей.Сперва патрулирующим 112 микрорайон росгвардейцам поступило сообщение о грабеже в местном продуктовом магазине. Сотрудники приехали на место, посмотрели запись с системы видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого.Как выяснилось, преступник набрал полный пакет алкоголя и сигарет. Когда продавец сказала, что на карте нет средств на оплату покупки, покупатель выбежал из магазина и скрылся.- Когда сотрудники отрабатывали прилегающую территорию, в эфире прозвучало ещё одно сообщение о том, что неизвестный, одетый во всё чёрное, совершил хищение продукции в магазине на соседней улице аналогичным способом. Следуя на место преступления, росгвардейцы заметили на остановке общественного транспорта «110 микрорайон» мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Он при виде правоохранителей бросил продуктовые пакеты и побежал по пустырю, - рассказали пресс-службе Росгвардии по Бурятии.В ходе непродолжительной погони подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. Молодой человек находится в оперативном розыске по подозрению в совершении ряда других имущественных преступлений.Задержанный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был опознан на местах преступлений и доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.