В районе Бурятии поскользнувшийся на дороге ребёнок едва не угодил под колёса

Местные жители призвали закрыть опасный участок для автомобилистов





Жители Баргузинского района рассказали об опасном участке в одном из населённых пунктов. По их словам, автомобили там поворачивают, даже не тормозя.- Этот промежуток дороги стал очень опасным для людей. Очень скользко. Почему нельзя закрыть его для машин? Вчера видели, как вечером повернул автомобиль, ребёнок не успел даже отскочить, поскользнулся и упал. Ноги были под колесом, освещения нет. Страшно. Но всё обошлось, – поделились сельчане в местном вайбер-чате «Баргузин-инфо 24/7».Дорожники заявили, что проезд закрыть не получится, поскольку все проезды и дороги числятся в специальном реестре района. «Но можно установить знаки ограничения скорости в тёплое время года», – добавили они.