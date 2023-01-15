В районе Бурятии поскользнувшийся на дороге ребёнок едва не угодил под колёса

Местные жители призвали закрыть опасный участок для автомобилистов
Жители Баргузинского района рассказали об опасном участке в одном из населённых пунктов. По их словам, автомобили там поворачивают, даже не тормозя.
- Этот промежуток дороги стал очень опасным для людей. Очень скользко. Почему нельзя закрыть его для машин? Вчера видели, как вечером повернул автомобиль, ребёнок не успел даже отскочить, поскользнулся и упал. Ноги были под колесом, освещения нет. Страшно. Но всё обошлось, – поделились сельчане в местном вайбер-чате «Баргузин-инфо 24/7».
Дорожники заявили, что проезд закрыть не получится, поскольку все проезды и дороги числятся в специальном реестре района. «Но можно установить знаки ограничения скорости в тёплое время года», – добавили они.
Его увезли оттуда на скорой
В одной из квартир расплавился натяжной потолок
Его эпицентр находился в Монголии
Злоумышленники устроили пожар на Дальневосточном проспекте
Он таинственно исчез за несколько дней до Нового года
Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла
Инцидент произошёл в двухэтажном доме
Сейсмособытие случилось во второй половине дня
Жильцы соседнего дома не пострадали
Среди погибших двое детей
Причина происшествия выясняется
Пожар потушили почти в полночь
Автомобилист сбил на «зебре» женщину
Мужчина желал заработать на инвестициях
Вагоны на Гагарина простаивали почти полчаса