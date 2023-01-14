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В Иркутской области с горящего кафе эвакуировались 65 человек

В Иркутской области с горящего кафе эвакуировались 65 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожар потушили почти в полночь

Поздно вечером 13 января произошёл пожар в кафе «Кочевник» в посёлке Оса Осинского района Иркутской области. До прибытия пожарных из кафе самостоятельно эвакуировались 65 человек, в том числе 5 человек персонала.

Ближе к полуночи пожар полностью потушили на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар Иркутская область

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