В Иркутской области с горящего кафе эвакуировались 65 человек

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пожар потушили почти в полночь



Поздно вечером 13 января произошёл пожар в кафе «Кочевник» в посёлке Оса Осинского района Иркутской области. До прибытия пожарных из кафе самостоятельно эвакуировались 65 человек, в том числе 5 человек персонала.



Ближе к полуночи пожар полностью потушили на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

