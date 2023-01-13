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В Бурятии дети петардами сожгли 20 центнеров сена

В Бурятии дети петардами сожгли 20 центнеров сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл во дворе дома

Днём 13 января в посёлке Озерный Еравнинского района Бурятии сгорело 20 центнеров сена. Пожар произошёл во дворе частного дома.

- К месту вызова выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Озерное» и личный состав пожарной части №57. На момент прибытия добровольцев установлено возгорание сена во дворе частного дома на площади 12 кв.м. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение получаса. В результате пожара огнём уничтожено 20 центнеров сена, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал детская шалость с огнём. Хозяин участка рассказал, что дети баловались петардами рядом с сеном. Из-за этого и произошло возгорание.




пожар сено

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