В Бурятии дети петардами сожгли 20 центнеров сена





Днём 13 января в посёлке Озерный Еравнинского района Бурятии сгорело 20 центнеров сена. Пожар произошёл во дворе частного дома.- К месту вызова выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Озерное» и личный состав пожарной части №57. На момент прибытия добровольцев установлено возгорание сена во дворе частного дома на площади 12 кв.м. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение получаса. В результате пожара огнём уничтожено 20 центнеров сена, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стал детская шалость с огнём. Хозяин участка рассказал, что дети баловались петардами рядом с сеном. Из-за этого и произошло возгорание.