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В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за ДТП

В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вагоны двигались по изменённому маршруту

В воскресенье, 8 января, в 13:02 на улице Ботаническая, вблизи остановки ТД «МегаТитан» в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на рельсы, сообщается в оперативной сводке по городу.

В результате было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 от остановки «20А квартал» в сторону «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

Время простоя составило 38 минут. 
трамвай ДТП

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