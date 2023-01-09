В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за ДТП

Вагоны двигались по изменённому маршруту



В воскресенье, 8 января, в 13:02 на улице Ботаническая, вблизи остановки ТД «МегаТитан» в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на рельсы, сообщается в оперативной сводке по городу.



В результате было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 от остановки «20А квартал» в сторону «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



Время простоя составило 38 минут.

