Вагоны двигались по изменённому маршруту
В воскресенье, 8 января, в 13:02 на улице Ботаническая, вблизи остановки ТД «МегаТитан» в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на рельсы, сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 от остановки «20А квартал» в сторону «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
Время простоя составило 38 минут.
В Улан-Удэ трамваи простаивали из-за ДТП
Происшествия, Фото:
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