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«Нарушил, не спорю»: В Бурятии задержали мужчину с заряженным ружьём

«Нарушил, не спорю»: В Бурятии задержали мужчину с заряженным ружьём
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Задержание госинспектор записал на видео

В Северо-Байкальском районе Бурятии в местности реки Тыя задержали мужчину с заряженным охотничьим ружьём. Госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев поджидал нарушителя, который на снегоходе двигался в его сторону.

Задержание было записано на видео.

- Нарушил, не спорю. Сейчас разряжу, - признался нарушитель
- Документы проверим, провожу видеофиксацию, - сказал госинспектор.
- Да, я вижу, - вздохнул мужчина.



За нарушение правил охоты на задержанного составили административный протокол. Материалы были переданы в суд.

Специалисты напоминают, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет.

Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.
оружие браконьерство

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