«Нарушил, не спорю»: В Бурятии задержали мужчину с заряженным ружьём









За нарушение правил охоты на задержанного составили административный протокол. Материалы были переданы в суд.



Специалисты напоминают, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет.



Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.



В Северо-Байкальском районе Бурятии в местности реки Тыя задержали мужчину с заряженным охотничьим ружьём. Госинспектор Бурприроднадзора Павел Тороев поджидал нарушителя, который на снегоходе двигался в его сторону.Задержание было записано на видео.- Нарушил, не спорю. Сейчас разряжу, - признался нарушитель- Документы проверим, провожу видеофиксацию, - сказал госинспектор.- Да, я вижу, - вздохнул мужчина.