В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по понедельникам

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

С начала года были насмерть сбиты 22 человека



Практически каждая четвёртая дорожная авария в Бурятии связана с наездом на пешехода.



Так, с начала года на дорогах республики зарегистрировано 213 таких ДТП. 22 человека погибли, а 204 пострадали.



- Основная масса ДТП данного вида происходит по вине водителей транспортных средств. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 84 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 17 ДТП они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 2820 пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Исходя из анализа, самым аварийным днём стал понедельник – 37 ДТП. Меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в четверг – 23 ДТП. Более 30% аварий произошли в тёмное время суток и привели к гибели восьми человек и травмированию 63-х.



Избежать наезда в темноте можно при помощи световозвращающих элементов. При ношении на одежде световозвращателей риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%. Качественные световозвращающие значки, ленты, браслеты и другие приспособления позволяют заметить пешехода на расстоянии до 400 метров при дальнем свете фар и до 130 метров – при ближнем.



Родителей просят украсить одежду своих детей яркими аксессуарами.



