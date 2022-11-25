С начала года были насмерть сбиты 22 человека
Практически каждая четвёртая дорожная авария в Бурятии связана с наездом на пешехода.
Так, с начала года на дорогах республики зарегистрировано 213 таких ДТП. 22 человека погибли, а 204 пострадали.
- Основная масса ДТП данного вида происходит по вине водителей транспортных средств. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 84 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 17 ДТП они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 2820 пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Исходя из анализа, самым аварийным днём стал понедельник – 37 ДТП. Меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в четверг – 23 ДТП. Более 30% аварий произошли в тёмное время суток и привели к гибели восьми человек и травмированию 63-х.
Избежать наезда в темноте можно при помощи световозвращающих элементов. При ношении на одежде световозвращателей риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%. Качественные световозвращающие значки, ленты, браслеты и другие приспособления позволяют заметить пешехода на расстоянии до 400 метров при дальнем свете фар и до 130 метров – при ближнем.
Родителей просят украсить одежду своих детей яркими аксессуарами.
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по понедельникам
Происшествия, Фото:
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