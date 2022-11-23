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В Улан-Удэ невезучий вор попался на камеру при продаже украденного велосипеда

В Улан-Удэ невезучий вор попался на камеру при продаже украденного велосипеда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его засекла городская система видеонаблюдения

15 ноября вечером в полицию Улан-Удэ пришёл 37-летний житель СНТ «Сибиряк» с заявлением о краже велосипеда. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что утром оставил велосипед возле кафе неподалёку от СНТ. При этом замкнув на тросовый замок к деревянному забору кафе, а сам на маршрутном автобусе уехал в город в больницу. Он отметил, что уже не раз оставлял велосипед на этом месте.

Полицейские обнаружили, что вор выдал себя на камерах наружного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это позволило проследить его путь и выяснить приметы. Также она зафиксировала, как мужчина пытался продать ворованный велосипед.

- В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 44-летнего подозреваемого, также была установлена личность покупателя велосипеда, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Велосипед изъяли и вернули владельцу. Проводится расследование.
кража

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