В Улан-Удэ невезучий вор попался на камеру при продаже украденного велосипеда

Его засекла городская система видеонаблюдения



15 ноября вечером в полицию Улан-Удэ пришёл 37-летний житель СНТ «Сибиряк» с заявлением о краже велосипеда. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей



Мужчина рассказал, что утром оставил велосипед возле кафе неподалёку от СНТ. При этом замкнув на тросовый замок к деревянному забору кафе, а сам на маршрутном автобусе уехал в город в больницу. Он отметил, что уже не раз оставлял велосипед на этом месте.



Полицейские обнаружили, что вор выдал себя на камерах наружного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это позволило проследить его путь и выяснить приметы. Также она зафиксировала, как мужчина пытался продать ворованный велосипед.



- В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 44-летнего подозреваемого, также была установлена личность покупателя велосипеда, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Велосипед изъяли и вернули владельцу. Проводится расследование.

