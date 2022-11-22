Убийство произошло из-за ничтожного повода
20-летний житель города Тайшет предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», установлено, что вечером 19 февраля молодой человек совершил убийство возле ночного клуба на улице Кирова. По данным следствия, парень поссорился с незнакомцем и нанёс ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте.
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что молодой человек попросил у мужчины сигарету. Однако получил отказ, из-за чего и вспыхнул конфликт.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Молодого человека заключили под стражу.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жителя Иркутской области будут судить за убийство незнакомца у ночного клуба
Происшествия, Фото:
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