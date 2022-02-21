В Иркутской области парень зарезал незнакомца у кафе

Молодой человек нанёс мужчине множественные ножевые ранения



Вечером 19 февраля в городе Тайшет Иркутской области возле кафе на улице Кирова был убит 31-летний мужчина.



Выяснилось, что около кафе на улице Кирова возникла потасовка между двумя мужчинами. Третий участник инцидента нанёс ранения одному из них ножом.



Получивший ножевые ранения мужчина скончался.



Подозреваемого сотрудники полиции задержали «по горячим следам». Ему 20 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения под стражу.

