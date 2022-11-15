Житель Иркутской области оформил кредит и перевёл мошенникам больше миллиона

Мужчина стал жертвой классической схемы обмана



В Нижнеудинском районе Иркутской области 35-летний житель города Алзамай стал жертвой мошенников. Он оформил в кредит более миллиона рублей, после чего перевёл деньги мошенникам.



Мужчине поступил телефонный звонок якобы от сотрудника банка. Неизвестный сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, и что мужчине лично необходимо оформить кредит. А дабы обезопасить свои финансовые средства, перевести их нужно на «безопасный счёт».



После лжебанкира мужчине позвонил «следователь», сообщив, что уголовное дело уже возбуждено, и что необходимо делать всё, о чём его просит сотрудник банка.



Поверив в уже классическую схему мошенников, потерпевший выполнил все требования звонивших. Он отправил мошенникам более 1 250 000 рублей, взятых в кредит.



После перевода денег «сотрудник банка» объяснил мужчине, что в ближайшее время он оформит все необходимые документы, и кредит будет считаться погашенным. Когда же мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, совершивших преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



