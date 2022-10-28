В Улан-Удэ похититель 80 тысяч рублей сдался полиции

Молодой человек возместил весь ущерб



Как сообщал «Байкал-Daily», несколько дней назад 25-летний мужчина в кафе украл со счёта посетителя 80 тысяч рублей с помощью банковского онлайн-приложения. Код блокировки экрана смартфона он подсмотрел во время общения, а эти же цифры оказались паролем для входа в онлайн-банкинг.



Ориентировку на подозреваемого распространили полиция и СМИ.



Увидев информацию о том, что его разыскивает полиция, мужчина сам пришел в участок и во всем признался. Установлено также, что помимо кражи денег со счёта, он украл три карты памяти USB общей стоимостью около трёх тысяч рублей из сумки потерпевшего. Молодой человек весь ущерб возместил, сообщают в МВД по Бурятии.



В полиции также отметили, что вор недавно освободился из мест лишения свободы и нигде не работает. Ранее был осужден за квартирные кражи и разбойное нападение.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта».



Мужчина сейчас задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



