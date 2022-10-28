Убийца нанёс один смертельный удар
В Улан-Удэ суд вынес приговор 68-летнему мужчине, который убил мужа своей племянницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло 9 мая 2022 года. В тот день пенсионер распивал алкоголь, после чего пришёл в гости в соседний дом к 59-летнему мужу своей племянницы. Пить он продолжил уже с ним.
Спустя некоторое время пьяные мужчины поссорились и начали драться. Пенсионер схватил со стола нож и нанёс им один удар в грудь хозяина дома. Клинок угодил прямо в сердце, и мужчина от полученных повреждений скончался на месте.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Улан-удэнцу вынесли приговор за убийство мужа племянницы
Происшествия, Фото:
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