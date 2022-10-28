В Забайкалье с рыбака взыскали 5,6 млн за лесной пожар

29-летний житель Акшинского района Забайкальского края признан виновным в крупном лесном пожаре.
Суд установил, что в мае в ночное время мужчина находился на рыбалке в местечке «Сазаний плес» реки Онон в 13,5 км юго-восточнее от села Нарасун Акшинского района. Решив возобновить горение оставшегося от другой компании затухающего костра, он пододвинул в центр кострища недогоревшие порубочные остатки, после чего оставил костёр без присмотра.
В результате загорелась сухая трава, листья, огонь распространился на лес. Пройденная пожаром площадь превысила восемь тысяч гектаров, огнём повреждены деревья на площади пяти тысяч гектаров, что причинило ущерб государству в сумме 5,6 млн рублей.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
- Акшинский районный суд с учётом мнения стороны обвинения признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Этим же приговором с него взыскана сумма причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.