В Забайкалье с рыбака взыскали 5,6 млн за лесной пожар





29-летний житель Акшинского района Забайкальского края признан виновным в крупном лесном пожаре.Суд установил, что в мае в ночное время мужчина находился на рыбалке в местечке «Сазаний плес» реки Онон в 13,5 км юго-восточнее от села Нарасун Акшинского района. Решив возобновить горение оставшегося от другой компании затухающего костра, он пододвинул в центр кострища недогоревшие порубочные остатки, после чего оставил костёр без присмотра.В результате загорелась сухая трава, листья, огонь распространился на лес. Пройденная пожаром площадь превысила восемь тысяч гектаров, огнём повреждены деревья на площади пяти тысяч гектаров, что причинило ущерб государству в сумме 5,6 млн рублей.В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал.- Акшинский районный суд с учётом мнения стороны обвинения признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Этим же приговором с него взыскана сумма причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Приговор не вступил в законную силу.