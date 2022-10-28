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В Забайкалье с рыбака взыскали 5,6 млн за лесной пожар

В Забайкалье с рыбака взыскали 5,6 млн за лесной пожар
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Мужчина не признал вину в крупном лесном пожаре

29-летний житель Акшинского района Забайкальского края признан виновным в крупном лесном пожаре.

Суд установил, что в мае в ночное время мужчина находился на рыбалке в местечке «Сазаний плес» реки Онон в 13,5 км юго-восточнее от села Нарасун Акшинского района. Решив возобновить горение оставшегося от другой компании затухающего костра, он пододвинул в центр кострища недогоревшие порубочные остатки, после чего оставил костёр без присмотра.

 
В результате загорелась сухая трава, листья, огонь распространился на лес. Пройденная пожаром площадь превысила восемь тысяч гектаров, огнём повреждены деревья на площади пяти тысяч гектаров, что причинило ущерб государству в сумме 5,6 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал.

- Акшинский районный суд с учётом мнения стороны обвинения признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Этим же приговором с него взыскана сумма причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край лесные пожары

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