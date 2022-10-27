Автомобиль был припаркован возле подъезда дома
Ранним утром 27 октября во дворе дома №23 по улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся автомобиль. Он был припаркован у подъезда пятиэтажного дома.
Когда пожарные прибыли на место, автомобиль уже был охвачен огнём. Огонь потушили за пять минут.
- В тушении принимали участие пять человек и одна единица техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К тому моменту как автомобиль был потушен, у него полностью обгорели двери, от жара лопнули стёкла, выгорела обшивка салона, и повреждён капот.
По предварительной версии, причиной пожара послужил поджог.
В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кража произошла в кафе
Это первое такое уголовное дело в России
Мужчина расправился с односельчанином на берегу реки
На суде оба обвиняемых признали свою вину
Подозреваемого задержали в Новосибирске
Два случая трихинеллёза выявлено в двух районах республики
Мужчина уже имел непогашенную судимость за нетрезвую езду
Пострадавшего достали спасатели
Кража произошла, когда женщина ушла на обед
Руководителей кафе и магазинов призывают к бдительности
Мужчина не смог улететь в столицу России
Автомобиль остановили автоинспекторы
Отец оставил младенца без присмотра с двухлетним сыном
Увидев лесников и полицейских, мужчина во всём сознался
Молодой человек в гневе разбросал деньги, которые снял на покупку квартиры