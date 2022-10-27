В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Автомобиль был припаркован возле подъезда дома



Ранним утром 27 октября во дворе дома №23 по улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся автомобиль. Он был припаркован у подъезда пятиэтажного дома.



Когда пожарные прибыли на место, автомобиль уже был охвачен огнём. Огонь потушили за пять минут.



- В тушении принимали участие пять человек и одна единица техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



К тому моменту как автомобиль был потушен, у него полностью обгорели двери, от жара лопнули стёкла, выгорела обшивка салона, и повреждён капот.



По предварительной версии, причиной пожара послужил поджог.

