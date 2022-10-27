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В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль

В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Автомобиль был припаркован возле подъезда дома

Ранним утром 27 октября во дворе дома №23 по улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся автомобиль. Он был припаркован у подъезда пятиэтажного дома.

Когда пожарные прибыли на место, автомобиль уже был охвачен огнём. Огонь потушили за пять минут.

- В тушении принимали участие пять человек и одна единица техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

К тому моменту как автомобиль был потушен, у него полностью обгорели двери, от жара лопнули стёкла, выгорела обшивка салона, и повреждён капот.

По предварительной версии, причиной пожара послужил поджог.
пожар Поджог

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