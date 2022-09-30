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В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты

В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Соляную кислоту перевозили вместо бочек в еврокубах

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа на станции Таксимо Муйского район Бурятии произошла утечка опасного груза – соляной кислоты. Аварию устраняли несколько часов, сообщали тогда представители МЧС.

В итоге платформа была отбуксирована на безопасное от населённого пункта расстояние, утечка устранена. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для населения не последовало. Об итогах завершившейся проверки сообщила Байкальская транспортная прокуратура.

- Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем пять пластиковых ёмкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин. Кроме того, ёмкости, в которых перевозилась соляная кислота, не соответствовали данным перевозочных документов - в накладной была заявлена тара – бочки, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В адрес грузоотправителя внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель административно-хозяйственной группы предприятия привлечён к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении представителя грузоотправителя возбуждено административное дело за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте. Материалы сейчас находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.

Руководителю Иркутского территориального подразделения Новосибирского центра «Экоспас», а также заместителю главного инженера ВСЖД по Северобайкальскому региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.

соляная кислота транспортная прокуратура

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