Соляную кислоту перевозили вместо бочек в еврокубах
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа на станции Таксимо Муйского район Бурятии произошла утечка опасного груза – соляной кислоты. Аварию устраняли несколько часов, сообщали тогда представители МЧС.
В итоге платформа была отбуксирована на безопасное от населённого пункта расстояние, утечка устранена. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для населения не последовало. Об итогах завершившейся проверки сообщила Байкальская транспортная прокуратура.
- Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем пять пластиковых ёмкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин. Кроме того, ёмкости, в которых перевозилась соляная кислота, не соответствовали данным перевозочных документов - в накладной была заявлена тара – бочки, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
В адрес грузоотправителя внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель административно-хозяйственной группы предприятия привлечён к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении представителя грузоотправителя возбуждено административное дело за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте. Материалы сейчас находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.
Руководителю Иркутского территориального подразделения Новосибирского центра «Экоспас», а также заместителю главного инженера ВСЖД по Северобайкальскому региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.
В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
Происшествия, Фото:
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