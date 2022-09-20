Жительнице Бурятии, изрезавшей мужчину ножом, дали 4 года

Нападавшая сама оказала потерпевшему первую медицинскую помощь



Закаменский районный суд вынес приговор в отношении женщины, едва не убившей знакомого.



- В один из дней апреля 2022 года между находившейся в состоянии алкогольного опьянения женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой он оскорбил её нецензурной бранью. Подсудимая, используя кухонный нож, нанесла потерпевшему удары, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.



Отметим, после нападения женщина с ножом свою жертву не преследовала. Напротив, оказала раненому первую медицинскую помощь, вызвала бригаду скорой помощи.



Суд пришёл к выводу о том, что прямого умысла на убийство потерпевшего у подсудимой не имелось. В связи с этим её действия с покушения на убийство переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Приговором суда подсудимой назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.

