Жительнице Бурятии, изрезавшей мужчину ножом, дали 4 года

Нападавшая сама оказала потерпевшему первую медицинскую помощь
Закаменский районный суд вынес приговор в отношении женщины, едва не убившей знакомого.
- В один из дней апреля 2022 года между находившейся в состоянии алкогольного опьянения женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой он оскорбил её нецензурной бранью. Подсудимая, используя кухонный нож, нанесла потерпевшему удары, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
Отметим, после нападения женщина с ножом свою жертву не преследовала. Напротив, оказала раненому первую медицинскую помощь, вызвала бригаду скорой помощи.
Суд пришёл к выводу о том, что прямого умысла на убийство потерпевшего у подсудимой не имелось. В связи с этим её действия с покушения на убийство переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Приговором суда подсудимой назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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