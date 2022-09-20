Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка

В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении



36-летняя жительница города Усолье-Сибирское обвиняется в убийстве с особой жестокостью.



По версии следствия, в июне женщина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из неприязни нанесла освободившемуся из колонии мужчине множественные ранения. В ход шли ножницы и ножи. Травмы обвиняемая наносила на протяжении длительного времени поочерёдно по голове, лицу, телу, по рукам и ногам мужчины.



Он скончался на месте полученных ранений и развившегося травматического шока.



Затем женщина пыталась покончить жизнь самоубийство. Однако её спасли приехавшие сотрудники МЧС и медики.



- Расследование осуществлялось следователями СК при сопровождении сотрудников полиции. В ходе следствия женщина свою вину не признала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.



Известно, что в 2019 году она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство, отметили в следственном управлении.



