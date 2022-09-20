В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении
36-летняя жительница города Усолье-Сибирское обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
По версии следствия, в июне женщина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из неприязни нанесла освободившемуся из колонии мужчине множественные ранения. В ход шли ножницы и ножи. Травмы обвиняемая наносила на протяжении длительного времени поочерёдно по голове, лицу, телу, по рукам и ногам мужчины.
Он скончался на месте полученных ранений и развившегося травматического шока.
Затем женщина пыталась покончить жизнь самоубийство. Однако её спасли приехавшие сотрудники МЧС и медики.
- Расследование осуществлялось следователями СК при сопровождении сотрудников полиции. В ходе следствия женщина свою вину не признала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.
Известно, что в 2019 году она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство, отметили в следственном управлении.
Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Супружеской паре удалось спастись, а их спутник до сих пор не найден
В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении
Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы
Возбуждено уголовное дело
Драка между девушками началась с вылитой тарелки супа
Всё случилось утром
Мужчина шёл по проезжей части
За сутки произошло два ДТП с мотоциклистами
Пожар произошёл на улице Куйбышева
Тушение двух пожаров продолжается
После авиапроисшествия в Иркутской области возбудили дело
Мужчина подозревается в совершении грабежа
Рейд проходил в Сотниково
Мужчину госпитализировали
Кража произошла в аптеке