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Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка

Жительница Иркутской области ножницами и ножом убила бывшего зэка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В момент расправы женщина была в алкогольном и наркотическом опьянении

36-летняя жительница города Усолье-Сибирское обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

По версии следствия, в июне женщина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из неприязни нанесла освободившемуся из колонии мужчине множественные ранения. В ход шли ножницы и ножи. Травмы обвиняемая наносила на протяжении длительного времени поочерёдно по голове, лицу, телу, по рукам и ногам мужчины.

Он скончался на месте полученных ранений и развившегося травматического шока.

Затем женщина пыталась покончить жизнь самоубийство. Однако её спасли приехавшие сотрудники МЧС и медики.

- Расследование осуществлялось следователями СК при сопровождении сотрудников полиции. В ходе следствия женщина свою вину не признала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

Известно, что в 2019 году она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство, отметили в следственном управлении.

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